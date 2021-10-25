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أخبار
المؤتمر نت - وزارة الإعلام السودانية: نقل رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب".

السودان .. تحركات عسكرية وإعتقالات وإعلان الطوارئ

المؤتمرنت -
السودان .. تحركات عسكرية وإعتقالات وإعلان الطوارئ
السودان .. تحركات عسكرية وإعتقالات وإعلان الطوارئ

تواترت الأنباء فجر اليوم الاثنين، من السودان، متحدثة عن تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم وعن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وفيما يلي تغطية لأهم الأحداث:

تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظةالسودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء
- السفارة الأمريكية تدين "الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي" وتدعو "جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي".

- البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

- وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وأوقعت عدد امن المصابين.

- أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

- منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في السودان وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.

- المبعوث البريطاني للسودان: أي خطوة لاعتقال أعضاء الحكومة ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني.

- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، يعرب عن قلق المنظمة الدولية إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي

- الجامعة العربية تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتطالب الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة.

- وزيرة الخارجية السودانية: الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت على "محك خطير".

- وزيرة الخارجية السودانية: احتجاز حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول.

- وزارة الإعلام السودانية: ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان.

- الحزب الشوعي السوداني يدعو كل القوى المناصرة للسلطة المدنية إلى إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى هزيمة الانقلاب.

- وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين.

- الاتحاد الأوروبي: نتابع أحداث السودان بقلق بالغ وندعو لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح.

- وزارة الإعلام السودانية: نقل رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب".

- المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يعبر عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن تحرك الجيش ضد الحكومة.

- وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية.

-متظاهرون يحرقون إطارات السيارات في شوارع الخرطوم احتجاجا على التحركات العسكرية واعتقال وزراء وقياديين مدنيين.


- بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.

- قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الانتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.

- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

- قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.

- تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".

- اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.
المصدر: RT + وكالات








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