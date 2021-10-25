المؤتمرنت -

35 ألف طالب وطالبة يخوضون الاختبارات التكميلية للثانوية العامة

يخوض الطلاب المكملين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، الاختبارات التكميلية خلال الفترة " ٢٣ أكتوبر وحتى ١ نوفمبر" للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.



وأوضح نائب مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم مرشد الجماعي أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات التكميلية ٣٥ ألف طالب وطالبة موزعين على ١٨٠ مركزا إختباريا في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.



وبين الجماعي أن الاختبارات التكميلية تشمل الطلاب الذين عليهم ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.

