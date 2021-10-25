المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على السمحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ علي ناصر السمحي ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، وكافة ال السمحي بمديرية بكيل المير محافظة حجة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى اخيه الشيخ /علي عايض السمحي شيخ مشايخ بكيل المير، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

