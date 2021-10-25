الثلاثاء, 26-أكتوبر-2021 الساعة: 12:09 ص - آخر تحديث: 11:42 م (42: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - على مدار سنوات طويلة، لطالما تحدث العلماء والباحثون عن أهمية النوم الجيد في التأثير الإيجابي على صحة عقولنا وأجسامنا، لكن الجديد هو ما توصلت إليه دراسة حديثة من أن النوم لسبع ساعات ونصف الساعة

علمياً.. هذا هو عدد الساعات المناسب للنوم ليلاً

المؤتمرنت -
علمياً.. هذا هو عدد الساعات المناسب للنوم ليلاً
كشفت دراسة جديدة أن النوم لسبع ساعات ونصف الساعة هي "المدة المثالية" للحفاظ على الدماغ وتجنب الإصابة بمرض الزهايمر.

نطاق متوسط
وأظهرت نتائج الدراسة أن من اعتادوا على الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة، ربما سيرغبون في ضبط المنبه قبل نصف ساعة من الموعد المعتاد، فيما لفتت إلى أن أولئك، الذين ينامون لفترات قصيرة للغاية أو طويلة جداً يعانون بمرور الوقت من تدهور إدراكي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جهته قال بريندان لوسي، وهو أستاذ مساعد في علم الأعصاب بمركز طب النوم في جامعة واشنطن، إن نتائج الدراسة تشير إلى "أن هناك نطاقاً متوسطاً أو مدة مُفضلة لإجمالي وقت النوم والتي تضمن أن يكون الأداء المعرفي مستقراً بمرور الوقت".

كما أوضح لوسي أن فترات النوم القصيرة والطويلة ارتبطت بأداء إدراكي أسوأ ربما بسبب قلة النوم أو سوء نوعية النوم.

بروتينات الزهايمر
وفي الدراسة، التي نُشرت في دورية Brain، قام 100 متطوع من كبار السن يبلغ متوسط أعمارهم 75 عاماً بالنوم، بينما تم ربط شاشة صغيرة على جباههم معظم الليالي لقياس نشاط الدماغ أثناء النوم لأربع ساعات ونصف في المتوسط.

كما قام الباحثون أيضاً بسحب عينات من سائل النخاع بالدماغ، الموجود داخل الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، لقياس مستويات بروتينات الزهايمر.

وقد أظهرت النتائج أن الدرجات المعرفية للمجموعات التي نامت لما يعادل أقل من خمس ساعات ونصف أو أكثر من سبع ساعات ونصف في الليلة انخفضت.

يذكر أن الأبحاث السابقة كانت توصلت إلى أن فقدان الذاكرة والارتباك والتباطؤ في تعلم أشياء جديدة وكل أعراض مرض الزهايمر ترتبط في الأساس بقلة النوم، على عكس نتائج الدراسة الأخيرة التي أثبتت أن الزيادة أو النقصان يؤثران على الأداء الإدراكي، على حد سواء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 35 ألف طالب وطالبة يخوضون الاختبارات التكميلية
فنون ومنوعات: بعد أيام من الزواج.. شاب يبيع زوجته مقابل (موبايل)
عربي ودولي: عدوان صهيوني جديد على سوريا
أخبار: السودان .. تحركات عسكرية وإعتقالات وإعلان الطوارئ
ثقافة: إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعي الشاعرة فاطمة العشبي
رياضة: الصفعات تتوالى على وجه برشلونة
عربي ودولي: 148 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"
أخبار: خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لا تتجاهل هذه العلامة في فروة الرأس
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب إثيوبيا
أخبار: شهيدان وجريحان بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالرقيب الغباري
رياضة: ريال مدريد يُسقط برشلونة في الكلاسيكو
أخبار: انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 252 خرقاً لهدنة الحديدة
أخبار: عودة الأجواء الباردة.. الشوافي يطمئن المزارعين
أخبار: طيران العدوان يشن 28 غارة على مأرب
علوم وتقنية: (واتس اب) يطلق ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين
رياضة: أهلي صنعاء أول الواصلين للمربع الذهبي
مجتمع مدني: أحلام تُفجع بوفاة شخص من عائلتها
فنون ومنوعات: إليسا تنفي ارتداءها الدرع الواقي
أخبار: اختراق لبيانات 178 مليون مستخدم لـ”فيسبوك “
رياضة: برشلونة ضد الريال.. هازارد يبحث عن المجد فى الكلاسيكو
أخبار: الكشف عن تفاصيل عملية "ربيع النصر"
عربي ودولي: تراجع معدل الإصابة بـ(شلل الأطفال)
عربي ودولي: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ243 مليون حالة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021