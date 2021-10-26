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أخبار
المؤتمر نت - أدان مكتب حقوق الإنسان بتعز استمرار جرائم استهداف تحالف العدوان ومرتزقته المناطق الآهلة بالسكان بالقذائف الصاروخية وآخرها سقوط قذيفة صاروخية

تعز.. حقوق الانسان يدين جرائم مرتزقة العدوان

المؤتمرنت -
تعز.. حقوق الانسان يدين جرائم مرتزقة العدوان
أدان مكتب حقوق الإنسان بتعز استمرار جرائم استهداف تحالف العدوان ومرتزقته المناطق الآهلة بالسكان بالقذائف الصاروخية وآخرها سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة الاعدون بمديرية التعزية أسفرت عن مقتل امرأة خمسينية .

وأشار المكتب في بيان له إلى ان هذا الاستهداف يأتي ضمن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وأكد البيان وجوب وقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف الصاروخي ، محملاً تحالف العدوان الأمركي السعودي ومرتزقته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تطال المدنيين.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له المواطنون بتعز من جرائم ضد الإنسانية ، داعياً كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها ورصد وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع.








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