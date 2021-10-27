المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل اللواء على قاسم طالب

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القائد العسكري والسياسي اليمني البارز اللواء الركن / علي قاسم طالب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية محافظ محافظة الضالع الأسبق، والذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة أثر وعكة صحية مفاجئة، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة.



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المنحازة دوماً للثوابت والمكتسبات الوطنية والثورة والوحدة والديمقراطية والحرية في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية .



منوهاً إلى أن اليمن خسرت برحيل الفقيد المناضل على قاسم طالب احد الهامات السياسية الوطنية، والذي يعدّ واحداً من ابرز أبناء المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث شغل فيها عدد من المناصب القيادية وكان مثالا للقائد العسكري والاداري المتفاني في مجال عمله.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

