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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى المناضل السبتمبري الاكتوبري/ أحمد عبدالله المجيدي،

لبوزة يعزي بوفاة عبدالرزاق المجيدي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة عبدالرزاق المجيدي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى المناضل السبتمبري الاكتوبري/ أحمد عبدالله المجيدي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، في وفاة شقيقه / عبد الرزاق عبد الله مجيد المجيدي القيادي المؤتمري - مستشار محافظة لحج، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها - موصولة- إلى كافة آل المجيدي وابناء مديرية طور الباحة ومحافظة لحج عامة، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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