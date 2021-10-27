الأربعاء, 27-أكتوبر-2021 الساعة: 06:49 م - آخر تحديث: 06:47 م (47: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصاد

تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصاد

المؤتمرنت -
تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصاد
نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المرتفعات الجبلية، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين، من أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقّع المركز، في نشرته الجوية ، أن الطقس سيكون صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات "البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وأجزاء من الضالع وإب" .

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئيا نهاراً مع احتمال تكوّن خلايا من السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرّقة من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرّقة من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح السطحية على مدخل باب المندب وصولا إلى الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية لتصل أقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وحسب المركز، فإن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً بوجه عام، جافاً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحياناً نهارا لتبلغ أقصى سرعة لها إلى 16 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، فيما سيكون في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً بشكل عام.

وحذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تدشين حملة للرقابة على الأسعار بحجة
ثقافة: أبرز لقطات مهرجان أوسكار العرب
علوم وتقنية: زيادة إيرادات تويتر بعد أزمة تعطل الـ«فيس بوك»
فنون ومنوعات: فيفي عبده: مقاطع رقصي في الساحل أصابتني بالمرض
أخبار: طيران العدوان يشن 18 غارة على مأرب
أخبار: تعز.. حقوق الانسان يدين جرائم مرتزقة العدوان
اقتصاد: النفط يعاود هبوطه للمنطقة الحمراء
أخبار: علمياً.. هذا هو عدد الساعات المناسب للنوم ليلاً
أخبار: رصد 178 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن 16 غارة على مأرب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على السمحي
أخبار: الامانة.. مناقشة أولويات خطة السلطة المحلية
أخبار: تنبيه هام للسكان في 5 محافظات يمنية
أخبار: 35 ألف طالب وطالبة يخوضون الاختبارات التكميلية
فنون ومنوعات: بعد أيام من الزواج.. شاب يبيع زوجته مقابل (موبايل)
عربي ودولي: عدوان صهيوني جديد على سوريا
أخبار: السودان .. تحركات عسكرية وإعتقالات وإعلان الطوارئ
ثقافة: إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعي الشاعرة فاطمة العشبي
رياضة: الصفعات تتوالى على وجه برشلونة
عربي ودولي: 148 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"
أخبار: خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لا تتجاهل هذه العلامة في فروة الرأس
عربي ودولي: زلزال بقوة 5 درجات يضرب إثيوبيا
أخبار: شهيدان وجريحان بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالرقيب الغباري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021