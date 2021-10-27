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عالميا.. حصيلة كورونا تقترب من 5 ملايين حالة وفاة
إقتربت حصيلة ضحايا الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من الخمسة ملايين حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ 245 مليوناً و 184 ألف إصابة .
واظهرت اخر الاحصاءات والتي نشرت اليوم ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 245184731 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4976821 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 222245010 حالات.
وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بـ 759343 حالة وفاة من أصل 46462656 إصابة تليها الهند مع تسجيل 455684 حالة وفاة من أصل 34214865 اصابة .
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بتسجيلها 605884 حالة وفاة من 21735560 إصابة.