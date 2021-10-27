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المؤتمر نت - فلكي: استمرار هطول أمطار على مرتفعات وسهول يمنية

فلكي: استمرار هطول أمطار على مرتفعات وسهول يمنية

المؤتمرنت -
فلكي: استمرار هطول أمطار على مرتفعات وسهول يمنية
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اهم توقعات الطقس في اليمن خلال الأسبوع القادم .

وقال الشوافي في منشور له على حسابه بموقع التواصل فيسبوك ، إنه من المتوقع خلال اليوم وغدا استمرار الامطار المتفرقة على نطاق محدود على اجزاء بسيطة من المرتفعات والسهول الساحلية المحاذية

وأضاف انه ابتداء من يوم الجمعة الى السبت القادم 30 اكتوبر 2021 فمن المتوقع ان يرتفع تغطية هطول الامطار خصوصا السواحل الشرقية والجنوبية اضافة الى اجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية غربية واجزاء من الهضاب الداخلية المحاذية و الهضاب الشرقية .

وقال الشوافي انه من المتوقع تراجع هطول الأمطار من منتصف الاسبوع القادم .

وبخصوص درجات الحرارة ،ذكر الفلكي الشوافي انه من المتوقع تذبذب بمعنى ارتفاع بسيط و انخفاض بسيط وبشكل عام تبقى الاجواء باردة دعيا الجميع الى توخي الحذر .

وأوضح انه بالنسبة للمزارعين فأن درجات حرارة الهواء تبقى مقاربة للأيام الماضية فوق الصفر ببضع درجات في المناطق الباردة خلال اسبوع قادم .

ولفت الى انه قد ترتفع الرطوبة بداية الاسبوع وتنتشر السحب الا انها قد لا تستمر كل الايام مشيرا الى توخي الحذر اذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية من السحب ليلا خصوصا على المزروعات القصيرة و القريبة من الارض و1لك من باب الحيطة.








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