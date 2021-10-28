المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة المناضل علي قاسم طالب

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ومحافظ محافظة الضالع الاسبق والسياسي اليمني البارز والقائد العسكري اللواء الركن / علي قاسم طالب، والذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة أثر وعكة صحية مفاجئة، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة والعمل الاداري والتنفيذي والسياسي .



وفي برقية العزاء التي بعثها الى ابناء الفقيد عبدالحميد وعبدالكريم واخوانهم و إلى كافة محافظة الضالع عامة، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

