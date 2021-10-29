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أخبار
المؤتمر نت - صعّدت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

تصعيد لقوى العدوان بالحديدة وشهيد وأربعة جرحى في صعدة

المؤتمرنت -
تصعيد لقوى العدوان بالحديدة وشهيد وأربعة جرحى في صعدة
صعّدت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون بنيران العدو في صعدة، وشن الطيران 17 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكاله سبأ أن قوى العدوان ارتكبت 279 خرقاً بينها محاولة تسلل في الجبلية واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الـ50 والجاح والفازة والتحيتا.

و من بين الخروقات 92 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 671 قذيفة و 174 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي على المنطقة نفسها.

وأصيب مواطنان آخران بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين تعرضتا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، في حين شن الطيران غارة على منطقة العبدين جنوبي مدينة صعدة.

وأفاد بأن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وغارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

كما شن طيران العدوان غارة على مديرية بيحان في محافظة شبوة








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