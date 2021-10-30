المؤتمرنت -

دواء رخيص أثبت فعاليته ضد كورونا

أعلنت مجلة علمية شهيرة عن دراسة حديثة، أثبت من خلالها أن دواء معروفا ورخيصا للغاية ويؤخذ عن طريق الفم، قد قلل فترات البقاء في المستشفى للأشخاص الذين يعانون عدوى فيروس كورونا الشديدة.



ووفقا لمجلة "The Lancet Global Health"، فإن استخدام عقار "فلوفوكسامين" المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.



وأضافت المجلة أن 741 شخصا مصابا بكورونا تلقوا "فلوفوكسامين" احتاج 79 مصابا أي 10 في المئة فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.



إلا أن هذا البحث شدد على الحاجة إلى مزيد من التقييم، لأن "فلوفوكسامين" ليس مدرجا في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية المعالجة لفيروس كورونا.



وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية للدراسة، إلا أن الأدوية المضادة للاكتئاب قد تزيد خطر الانتحار، لذلك يجب استشارة الطبيب وعدم تعاطي عقار فلوفوكسامين إلا بناء على تعليمات الطبيب.

