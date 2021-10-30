السبت, 30-أكتوبر-2021 الساعة: 09:46 ص - آخر تحديث: 09:28 ص (28: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية عزاء ومواساة

الامين العام المساعد يعزي الدكتور مقبولي

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يعزي الدكتور مقبولي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، في وفاة عمه عضو مجلس الشورى أحمد عثمان إبراهيم صدام.

وأشاد نائب رئيس المجلس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره ومواقفه الوطنية المشرفة في مناهضة العدوان.


وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد/ عدي احمد عثمان ابراهيم وكافة افراد اسرته، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: أسرار ثنائيات السينما الهندية
رياضة: ميسي ينفرد برقم سلبي فى الدوري الفرنسي
علوم وتقنية: دواء رخيص أثبت فعاليته ضد كورونا
عربي ودولي: واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد
رياضة: شعب إب يهزم الهلال في الدوري العام
عربي ودولي: 8 قتلى و170 جريح في اعمال عنف بالخرطوم
اقتصاد: النفط يتجه لتسجيل أول خسارة في 8 أسابيع
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب
رياضة: التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب اليمني والسوري
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المناضل علي قاسم طالب
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العقيد الزوعري
مجتمع مدني: تضامن إعلامي يمني مع جورج قرداحي
عربي ودولي: الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان
أخبار: إستقرار وتطبيع الأوضاع.. تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمأرب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة محمد المنصور
أخبار: فلكي: استمرار هطول أمطار على مرتفعات وسهول يمنية
أخبار: عالميا.. حصيلة كورونا تقترب من 5 ملايين حالة وفاة
أخبار: تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصاد
أخبار: غازي يدشن أسبوعاً للرعاية التنفسية بكلية الطوارئ
محافظات: تدشين حملة للرقابة على الأسعار بحجة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة عبدالرزاق المجيدي
ثقافة: أبرز لقطات مهرجان أوسكار العرب
علوم وتقنية: زيادة إيرادات تويتر بعد أزمة تعطل الـ«فيس بوك»
فنون ومنوعات: فيفي عبده: مقاطع رقصي في الساحل أصابتني بالمرض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021