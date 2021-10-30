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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد بشأن الحديدة، وأصيب سبعة مواطنين

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق السويد و7 جرحى بصعده

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق السويد و7 جرحى بصعده
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد بشأن الحديدة، وأصيب سبعة مواطنين وأفارقة بنيران الجيش السعودي في صعدة وشن الطيران 26 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 180 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح والتحيتا، و 16 خرقاً بقصف مدفعي و141 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة وحيس وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا .

وأكد المصدر إصابة أربعة مواطنين وثلاثة من المهاجرين الأفارقة بجروح خطيرة، نتيجة استهداف جيش العدو السعودي للمدنيين في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان في صعدة غارتين على مديرية الظاهر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 18غارة على مديرية صرواح، وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية مرخة بمحافظة شبوة.

وأفاد بأن طيران العدوان شن في محافظة الجوف، ثلاث غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المتون.
سبأ








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