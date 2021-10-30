المؤتمرنت -

تكريم قناة اليمن اليوم بوصفها أفضل بيئة إعلامية

كرمت أمانة العاصمة صنعاء وبرنامج البيئة والنظافة العامة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، قناة اليمن اليوم بوصفها أفضل بيئة إعلامية، ولمشاركتها الفاعلة في إنجاح البرنامج البيئي والاهتمام بالتشجير والنظافة.

جاء ذلك في الحفل الختامي لبرنامج البيئة والنظافة ومعرض أفضل بيئة يمنية للعام 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ومحافظ سقطرة هاشم السقطري، ووزير الثقافة عبدالله الكبسي ووزير المياه المهندس عبدالرقيب الشرماني ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظ سقطرة وعدد من رؤوساء الجامعات والمستشفيات والجمعيات.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من الوزارات والمؤسسات والمستشفيات والجامعات لتفاعلهن مع التعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بالبيئة والنظافة العامة في الوزارات وتشجير وزراعة المساحات الخالية، كما جاء تكريم قناة اليمن اليوم لاهتمامها بقضايا النظافة والتشجير والبيئة، وتوجيه الأخبار والبرامج فيها لتغطية الأنشطة الرسمية والمجتمعية المتعلقة بالنظافة والبيئة، إضافة إلى كشف ممارسات الاحتلال السعودي الإماراتي في تجريف البيئة البكر بأرخبيل سقطرة، وما يحدثه من أضرار بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن.