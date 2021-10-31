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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق الحديدة، واستشهد بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 17 غارة على محافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق الحديدة، واستشهد بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 17 غارة على محافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكال. (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 157 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و47 خرقاً بقصف مدفعي و85 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات غارة لطيران تجسسي على التحيتا، وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف الطيران بغارتين مديرية كتاف.

وذكر أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.








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