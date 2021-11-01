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أخبار
المؤتمر نت - البحث عن أشخاص مقاومين وراثياً لـ”كورونا”

فريق دولي يبحث عن أشخاص مقاومين وراثياً لكوفيد-19

المؤتمرنت -
فريق دولي يبحث عن أشخاص مقاومين وراثياً لكوفيد-19
أفاد بحث نُشر في مجلة "نايتشور اميونولوجي" أخيراً أن فريقاً دوليا أطلق حملة بحث عالمية عن أشخاص مقاومين وراثياً للإصابة بالفيروس الوبائي، بأمل أن يؤدي تحديد الجينات التي تحمي هؤلاء الأفراد إلى تطوير عقاقير تمنع الفيروسات، وعلاجات لا تحمي الأشخاص من كوفيد-19 فحسب، بل تمنعهم أيضا من نقل العدوى.

لكن النجاح ليس مضموناً إذ قد يكون هناك حفنة فقط من أولئك الأشخاص، وحقيقة أن العديد من الأشخاص قد تم تطعيمهم الآن من المحتمل أن يخفي أي مقاومة وراثية للفيروس، مما يحد من مجموعة الأشخاص المراد دراستهم.

آليات المقاومة
ووفقاً لموقع مجلة " نايتشور" اللندنية، تمكن الفريق المؤلف من 10 مراكز بحثية في العالم من تجنيد 500 مرشح محتمل حتى الآن، كما افترضوا نوع آليات المقاومة حيث بدا السبب الأكثر وضوحاً أن بعض الأشخاص ليس لديهم مستقبل "إيه سي إي 2" فعّال، وهو ما يستخدمه "سارس كوف-2" لدخول الخلايا.

وفي إحدى الدراسات أيضاً حدد الباحثون ارتباطاً محتملاً بين طفرة نادرة من المحتمل أن تقلل من التعبير عن جين "ايه سي إي 2" وتقلل خطر الإصابة بالعدوى.

وقد لوحظ هذا النوع من الآلية السابقة مع فيروس نقص المناعة البشرية حيث تم تحديد طفرة نادرة تعطل مستقبل "سي سي ار 5" مما أدى ذلك إلى فئة من الأدوية التي تحجب فيروس نقص المناعة البشرية، وزرع نخاع العظم من متبرعين بنسختين من الجينات المقاومة.

ويرى بعض الباحثين أنه قد يكون لدى الأشخاص المقاومين لسارس-كوف-2 استجابات مناعية قوية خاصة في الخلايا المبطنة داخل أنوفهم، وأن بعضهم قد يكون لديه طفرات تكثف الجينات التي تمنع الفيروس من التكاثر وإعادة التعليب في جزيئات فيروسية جديدة، أو تحطم الحمض النووي الريبي الفيروسي في الخلية.* وكالات








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