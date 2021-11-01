المؤتمرنت -

أجواء باردة ليلاً في 8 محافظات يمنية

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين ورعاة الماشية والنحالين في عدد من المحافظات من الأجواء الباردة خلال الساعات الـ24 القادمة.



وتوقع المركز في نشرته اليوم أن يكون الطقس خاليا من السحب وجافا باردا أثناء المساء والصباح الباكر على محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وأجزاء من الضالع وإب والهضاب الداخلية.



وأشار إلى أن الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئيا خلال النهار مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.



وحسب المركز فإن أجواء المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، فيما تنشط الرياح على أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب لتصل اقصى سرعة لها إلى 28 عقدة، وتثير الأتربة والرمال.



وفي المناطق الصحراوية, توقع المركز طقسا صحوا بوجه عام، جافا وباردا نسبيا أثناء المساء والصباح الباكر، فيما تنشط الرياح لتبلغ سرعتها 18 عقدة.



ووفقا للمركز فإن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأرخبيل.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على السواحل الغربية وباب المندب.

