المؤتمرنت -

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

أصدر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بيانا هاما فيما يلي ينشر المؤتمر نصه :





يؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عدم صلتهم بالبيان الصادر عن ما سمي بالأحزاب والتنظيمات السياسية في مأرب لا من قريب ولا من بعيد .

أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وهم يجددون موقفهم المبدئي والثابت ضد عدوان التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومن يقف خلفهم . ليعتبرون أن ما تضمنه ذلك البيان ليس سوى دليل على حجم الخيانة التي ارتكبها من أصدروه بحق الشعب والوطن فهم الذين باعوا الوطن و استجلبوا العدوان وبرروا لتحالفه كل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى اليوم بحق أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر والمقاوم من النساء والأطفال والشيوخ وكانوا ولا يزالون يتعاملون مع اليمن الوطن والشعب والجغرافيا والتاريخ وكأنها سلعة تباع وتشترى لمن يدفع أكثر .



إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ليذكرون هؤلاء المرتزقة الذين يتباكون على مأرب اليوم أنهم هم من باع الوطن وساعد المحتل على دخول مأرب والمدن والأراضي اليمنية الأخري ونهب ثرواتها وحولها إلى سجون ومعتقلات لاحتجاز المسافرين من المرضى وكبار السن والطلاب ومنعوا تحرك وتنقل المواطنين اليمنيين عبر هذه المحافظة وحولوا كل مسافر الى مشتبه به طالما لم يكن معهم ويؤيدهم فيما يمارسونه من عمالة وارتزاق فيما فتحوا أبوابها لكل عناصر الإرهاب والتطرف الذين يقاتلون في صفوفهم وصفوف تحالف العدوان .



و المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وهم يباركون للجيش واللجان الشعبية وابناء القبائل الشرفاء الانتصارات في مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهة مأرب ليدعونهم إلى مواصلة عملية تحرير مأرب وكل الأراضي اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إليها داعيا أبناء مأرب إلى التعاون مع منتسبي الجيش واللجان الشعبية وطرد عناصر الإرهاب الذين استقدمهم تحالف العدوان ومرتزقته إلى مأرب التي كانت وستظل محافظة يمنية ترفض أن يحتلها الأجنبي أو يعبث بها العملاء والمرتزقة .



الرحمة والخلود للشهداء

والحرية للأسرى

والنصر لليمن



صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

صنعاء الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر 2021م