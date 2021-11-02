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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يسجل أدنى درجات للحرارة بمحافظتين

الأرصاد يسجل أدنى درجات للحرارة بمحافظتين

المؤتمرنت -
الأرصاد يسجل أدنى درجات للحرارة بمحافظتين
الأرصاد يسجل أدنى درجات للحرارة في ذمار وصنعاء

سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، أدنى درجات للحرارة في ذمار، تلتها صنعاء فعمران، مشيراً إلى تأثر المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري بكتلة هوائية باردة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، تلتها صنعاء بـ صنعاء : 5.6 درجة مئوية، ثم عمران بـ 6 درجات ومدينة إب : 7، السدة : 8 ، المحويت : 9 درجات.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة بارداً إجمالا على سلسلة المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، لحج والضالع وباردا نسبياً على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه المزارعين من آثار الأجواء الباردة على محاصيلهم الزراعية.








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