المؤتمرنت -

4 جرحى في صعدة و43 غارة على محافظات

أصيب ثلاثة مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة، وشن طيران العدوان 43 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن ثلاثة مواطنين ومهاجر أفريقي، أصيبوا بجروح خطيرة، نتيجة استهداف جيش العدو السعودي للمدنيين في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي المحافظة نفسها، شن الطيران غارة على منطقة صبر بمديرية سحار، وغارة على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء، كما شن غارتين على مديريتي الظاهر وكتاف.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 17 غارة على مديرية الجوبة، وسبع غارات على مديرية صرواح، وست غارات على مديريتي مجزر ومدغل.



وأشار إلى أن الطيران استهدف بسبع غارات منطقة اللبنات في مديرية الحزم، وشن غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وأوضح أن الطيران شن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

