المؤتمرنت -

بمساحة 1100كم2.. الجيش اليمني يؤكد تحرير الجوبة وجبل مراد بمأرب

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب بمساحة إجمالية تقدر ب ١١٠٠ كم٢ كما هو واضح في الخريطة.

مشيرا في موجز صحافي استعرض فيه نتائج "عملية ربيع النصر بمرحلتها الثانية" إلى وقوع المئات من مرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأكثر من 200 قتيل واكثر من 550 مصاب.

وقال العميد سريع "خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر نفذت القوة الصاروخية اليمنية 47 عملية استهداف للعدو ، منها 31 عملية استهدفت مواقع العدو في المناطق المحتلة في الداخل اليمني، و16 عملية استهدفت عمق العدو السعودي".



وأشار إلى أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ 141 عملية استهداف للعدو منها 128 عملية استهدفت العدو في المناطق المحتلة، و13 عملية استهدفت العدو في العمق السعودي.



وأضاف" استهدفت عمليات القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير تجمعات ومعسكرات العدو في المناطق المحتلة وكذلك منشآت وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي منها عمليات لم يتم الإعلان عنها".



وأضاف" تدخل الطيران الحربي التابع للعدوان ورغم كثافة الغارات الجوية لم يوقف تقدم مجاهدينا يحفظهم الله ويرعاهم حيث بلغ عدد غارات طيران العدوان 159 غارة معظم هذه الغارات استهدف مديرية الجوبة إضافة إلى مديريتي رحبة وحريب".



وبين ان الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تمكنت من تنفيذ 86 عملية تصدي .. موضحاً أن استمرار العدوان من خلال الغارات الجوية لن يثنينا عن استكمال تحرير بلدنا ودحر العدوان والاحتلال.

