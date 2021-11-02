المؤتمرنت -

توجه حكومي لإعادة تنشيط السينما والمسرح في اليمن

أكد وزير الثقافة،عبدالله أحمد الكبسي، أهمية تفعيل وتنشيط دور المؤسسة العامة للسينما والمسرح وتحديث برامجها وفق المتاح.



وأشار، خلال زيارته اليوم للمتدربين في ورشة العمل الخاصة بكتابة السيناريو، التي تنظمها المؤسسة العامة للسينما والمسرح، إلى ضرورة مواكبة الحديث والتطورات في عالم كتابة السيناريو.



ولفت إلى أن اليمن يمتلك المئات من المبدعين في عالم المسرح، مؤكدا أهمية استغلال هذه الطاقات وتوظيفها من خلال صناعة السيناريو الذي يُظهر ويُبرز هذه المواهب.



من جانبه أكد رئيس المؤسسة العامة للسينما والمسرح الفنان صلاح الشرعبي أن ورشة العمل التي تنظمها المؤسسة خلال الفترة من 30 اكتوبر وحتى 4 نوفمبر تهدف لإكساب 14 كاتبا مهارات كتابة السيناريو وفق أحدث الطرق العلمية وكيفية إيصال المفاهيم والرسائل للمجتمع.



رافق وزير الثقافة خلال الزيارة وكيل قطاع الفنون والمسرح الفنان علي المؤيد.

