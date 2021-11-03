الأربعاء, 03-نوفمبر-2021 الساعة: 09:06 ص - آخر تحديث: 08:48 ص (48: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - تابعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء ما نشر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي من أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، زاعمة

بيان هام عن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء

المؤتمرنت -
بيان هام عن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء
تابعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء ما نشر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي من أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، زاعمة بأن قيادة مؤتمر البيضاء اصدرت بيانا مؤيدا لما يسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.

إن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء تنفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها أي بيان أو موقف مؤيد لما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية معتبرة أن ما نشر باسمها بيان منتحل ولا علاقة للمؤتمر في البيضاء به من قريب أو بعيد.
.

وتشدد قيادة فرع المؤتمر بالبيضاء على موقفها المعروف المناهض والمقاوم للعدوان والمنحاز إلى صف الوطن والشعب اليمني ضد ما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومن يقف معهم من قوى الأرتزاق، وأنها كانت وستظل تجسد مواقف المؤتمر الوطنية وقيادته الشرعية ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام .

إن فرع المؤتمر بالبيضاء يؤكد على أن أي مواقف مجهولة المصدر لا يعتد بها ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام في البيضاء بها من قريب أو بعيد، وندعو وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والموضوعية فيما تنشره .










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمد إمام عاشق للملاكمة فى فيلمه الجديد "عمهم"
عربي ودولي: إصابة 13 شخصا جراء انفجار في باكستان
رياضة: تتويج رونالدو بجائزة لاعب شهر أكتوبر
فنون ومنوعات: دلال عبد العزيز الغائبة الحاضرة
علوم وتقنية: واتس آب يطرح ثلاث ميزات جديدة
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
مجتمع مدني: الحديدة.. برنامج تدريبي لمعلمات الريف
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: الأرصاد يسجل أدنى درجات للحرارة بمحافظتين
فنون ومنوعات: سهير البابلي في العناية المركزة
رياضة: ساديو ماني يعلق على إمكانية فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية
مجتمع مدني: سبب توقف واتساب على الأجهزة القديمة
أخبار: طيران العدوان يشن 31 غارة على مأرب
أخبار: أجواء باردة ليلاً في 8 محافظات يمنية
أخبار: الحديدة.. تسجيل 6990 خرقا لقوى العدوان
علوم وتقنية: تطبيق أممي لمساعدة المدخنين على الإقلاع
أخبار: افتتاح معرض "فستيفال3" الإستهلاكي بصنعاء
أخبار: الدعوة إلى نقلة نوعية بـ”التكنولوجيا والتقنية”
أخبار: الأمانة.. تدشين مشروع الحوالات النقدية
ثقافة: مسيرة حافلة لـ«صوت الجبل» وديع الصافي
فنون ومنوعات: روجينا تكشف عن شخصيتها بفيلم "مربع برمودا"
عربي ودولي: الصومال تبدأ انتخابات مجلس الشعب
أخبار: البحث عن أشخاص مقاومين وراثياً لـ”كورونا”
أخبار: وفيات “كورونا” تتخطى الـ 5 ملايين حالة
فنون ومنوعات: يستعيد بصره بعد 40 عاماً من فقدانه للرؤية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021