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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. افتتاح معرض "سايتكس2" لتقنية المعلومات

الوهباني والجنيد يفتتحان معرض "سايتكس2" لتقنية المعلومات والاتصالات

المؤتمرنت -
الوهباني والجنيد يفتتحان معرض "سايتكس2" لتقنية المعلومات والاتصالات
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، اليوم، المعرض الدولي الثاني "سايتكس" لتنقية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

يستمر المعرض، الذي تنظمه مؤسسة "الهدف" لتنظيم المعارض والفعاليات الدولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أسبوعين، بمشاركة المؤسسة العامة للاتصالات وهيئة البريد والتوفير البريدي و40 شركة يمنية ودولية في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

وطاف الوهباني والجنيد، ومعهما وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، بأجنحة المعرض، واستمعوا من القائمين إلى شرح عن محتويات المعرض والشركات المشاركة فيه.

وأكد عضو السياسي الأعلى الوهباني أهمية أن تكون محتويات المعارض مواكبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة ما يتعلق بتقنية الانترنت وإبراز الابتكارات والمواهب اليمنية.

وأشار إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بواقعهما في اليمن، وتهيئة مناخ آمن للاستثمار فيهما.

كما أكد الوهباني عجز العدوان عن تحقيق خططه في زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة .. لافتاً إلى أن اليمن ينهض بسواعد أبنائه المبتكرين والمبدعين في جميع المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية بالمشاركة الواسعة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المعرض، ومواكبة آخر التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ودعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الجهات المعنية إلى الاهتمام بالمبدعين لتطوين الإبداع والابتكار في المؤسسات التعليمية والبحثية للمساهمة في بناء ونهضة الوطن.

وأكد أن تنظيم مثل هذه المعارض يؤكد مدى قدرة أبناء اليمن على مواكبة كل جديد، وتقديم الابتكارات رغم الظروف الصعبة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وقال: "كلما تطورت منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكارات اتسعت أمامها الخيارات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والحضارية للوصول إلى الغايات المنشودة في التميز والريادة".

فيما أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تنظيم المعرض، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، يوجه رسائل داخلية وخارجية أن أبناء اليمن قادرون على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن المعرض، الذي ترعاه وزارة الاتصالات، يشارك فيه معظم شركات الهاتف النقال والـ"آي تي" بهدف إحداث نقلة نوعية في طريقة التفكير التكنولوجي والتقني والمعلوماتي واستقدامها واختراعها.

ولفت الوزير النمير إلى أن ما تشهده المحافظات الحرة من أمن واستقرار يهيئ قدرة أبناء اليمن على العطاء والابتكار والإبداع ومواكبة كل جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعتبر أن المعرض يعد حدثاً مهماً للاطلاع على ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطور، فضلاً عن لقاء الخبراء والأكاديميين وطلاب الجامعات والمخترعين.








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