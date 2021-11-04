المؤتمرنت -

إصابات بصعدة و30 غارة للعدوان على 3 محافظات

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطنان ومهاجران أفريقيان في صعدة، وشن الطيران 30 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لأن قوى العدوان ارتكبت 237 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 وحيس والجبلية، و44 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 278 قذيفة و163 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والجبلية والجاح والفازة.



وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين ومهاجرين أفريقيين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بالمحافظة نفسها.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية صرواح وتسع غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، واستهدف بخمس غارات منطقتي اللبنات والجدافر بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

