الخميس, 04-نوفمبر-2021 الساعة: 06:44 م - آخر تحديث: 06:20 م (20: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - "فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها بـ10 سنوات

المؤتمرنت -
"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها بـ10 سنوات
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات .

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن هذه الزيادة مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة، وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمئة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 3.2 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمئة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
محافظات: ترميم حفريات في شوارع بني الحارث
عربي ودولي: قوات الاحتلال تهدم مسجداً جنوب نابلس
رياضة: ليفربول يثأر من أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى دور الـ16
علوم وتقنية: طريقة إخفاء شبكة الواي فاي
عربي ودولي: مصرع 26 شخصا إثر سقوط حافلة بباكستان
فنون ومنوعات: تفاصيل سرقة مجوهرات نادية الجندي
محافظات: حملة لمكافحة الاوبئة في باجل الحديدة
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
أخبار: النفط: العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
أخبار: افتتاح معرض "سايتكس2" لتقنية المعلومات
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن العزاء للسمان
اقتصاد: "السيارة الطائرة" تتخذ خطوة نحو التسويق التجارى
رياضة: مواجهات نارية فى دورى أبطال أوروبا
مجتمع مدني: شعور الرجال بالحسرة بعد الطلاق
أخبار: أطعمة بديلة لأقراص فيتامين "د"
أخبار: أجواء باردة على 8 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: محمد إمام عاشق للملاكمة فى فيلمه الجديد "عمهم"
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه
عربي ودولي: إصابة 13 شخصا جراء انفجار في باكستان
رياضة: تتويج رونالدو بجائزة لاعب شهر أكتوبر
أخبار: تسجيل 174 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: دلال عبد العزيز الغائبة الحاضرة
علوم وتقنية: واتس آب يطرح ثلاث ميزات جديدة
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021