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أخبار
المؤتمر نت -

تبيعها لحوما مفرومة .. ضبط مزرعة تذبح الحمير والكلاب

المؤتمرنت -
تبيعها لحوما مفرومة .. ضبط مزرعة تذبح الحمير والكلاب
تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والرقابة التموينية، في محافظة الإسماعيلية، بجمهورية مصر العربية من ضبط مزرعة تذبح الحمير، وتفرم لحمها.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير، وأمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزيز الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قوة من مركز شرطة الإسماعيلية بقيادة العميد محمود عزازى، مأمور المركز، والمقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، باستدعاء الجهات المعنية في المحافظة والمتمثلة في كل من مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، ومباحث تموين الإسماعيلية، برئاسة المقدم شريف حمودة، رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وإدارة تموين المركز بمديرية التموين بالإسماعيلية.

وتشكلت حملة مكبرة ضمت الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية، حيث تم مداهمة المكان المبلغ عنه حيث تبين صدق البلاغ.

وكشفت المعاينة المبدئية للمكان إنه مجهز وبه بلانكات لرفع الحمير المذبوحة، كما توجد ثلاجات لحفظ اللحوم وأطباق فوم، واسترتش للتغليف وكذلك عدد مفرمة لفرم لحوم الحمير، بالإضافة إلى وجود غرفة بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفة أخرى بها حمير حية معدة للذبح.

وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من طن لحوم حمير، وأحشائها واللحوم كانت مشفاة وتعد هذه اللحوم مخالفة للقرار الوزارى 517 لسنة 1986 من القانون 53 لسنة 1966 حيث تنص المادة3 بحظر ذبح الحمير، والمذبوح فقط هو الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصة لذلك.

تم التحفظ على المكان وكذلك الأشخاص الموجودة، والمضبوطات من لحوم الحمير واحشائها والأدوات المستخدمة في ذلك كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
(اليوم السابع) المصرية










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