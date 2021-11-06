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أخبار
المؤتمر نت - تحتوي الخضروات والفواكه على كنز من الفوائد للجسم، قد نعلم القليل منها، لكن من المؤكد أننا غير ملمين بكل فوائد هذه العناصر الغذائية الغنية التي إذا تناولناها بصفة يومية، فإننا قد لا نحتاج للذهاب للطبيب أبداً

ماذا يحدث إذا تناولت حبة كيوي يومياً؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث إذا تناولت حبة كيوي يومياً؟
تحتوي الخضروات والفواكه على كنز من الفوائد للجسم، قد نعلم القليل منها، لكن من المؤكد أننا غير ملمين بكل فوائد هذه العناصر الغذائية الغنية التي إذا تناولناها بصفة يومية، فإننا قد لا نحتاج للذهاب للطبيب أبداً.

وعلى ذمة تقرير نشره موقع "إيت ذيس" Eat This، فإن ثمرة الكيوي تحتوي على كنز صحي ثمين.

فهي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وتعمل علي تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

صحة القلب وتنظيم ضغط الدم
الكيوي غني بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، فعند استهلاكهما بكميات مناسبة، فهما يساعدان على توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، وكذلك الحفاظ على المعدل المثالي لضغط الدم.

تعزيز صحة الأمعاء
الكيوي يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فإن تناول ثمرة واحدة بوميا من شأنه أن يحمي المعدة من مشاكل عديدة، مثل الإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخات.

الحفاظ علي صحة العين
الكيوي غني باثنين من مضادات الأكسدة المهمة وهما اللوتين والزياكسانثين، وهما مهمان جدا لصحة العيون.

علاج فقر الدم والأنيميا
يحتوي الكيوي علي فيتامين C، ولذا فإن تناول الكيوي بصفة يومية ضمن نظامك الغذائي يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، لأنه يعزز امتصاص الجسم للحديد.








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