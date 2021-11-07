المؤتمرنت -

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، أنه من بين مئات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، حوالي 28 من عناصر المخابرات الإسرائيلية، و10 من طلاب المعاهد الدينية المتشددة، ووزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرائيل.



واضافت اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.



وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.* وكالات