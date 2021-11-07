المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الحداد

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ/ ناصـر محمد زيد الحداد واخوانه، وكافة آل الحداد بمديرية القفر، وذلك في وفـاة المغفور لها بإذن الله والدتهـم.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

