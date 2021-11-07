المؤتمرنت -

خروقات قوى العدوان بلغت 309 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 309 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح المصدر أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس و5 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق طائرتين حربيتين في حيس و23 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والدريهمي والجبلية والجاح والفازة.



ولفت إلى رصد 54 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 462 قذيفة و209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.