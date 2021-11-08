الإثنين, 08-نوفمبر-2021 الساعة: 12:57 ص - آخر تحديث: 12:49 ص (49: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي، 670 غارة على محافظة مأرب

670 غارة عدوانية على مأرب في 30 يوماً

المؤتمرنت -
670 غارة عدوانية على مأرب في 30 يوماً
شن طيران العدوان السعودي، 669 غارة على محافظة مأرب خلال أكتوبر المنصرم.

وأفادت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي لأنصار الله بمأرب، بأن مديرية الجوبة كانت الأكثر تعرضاً للغارات خلال الشهر الماضي، بأكثر من 317 غارة، تليها مديرية العبدية بـ167 غارة، ثم مديرية صرواح بـ140 غارة.

وأشارت إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية حريب بيحان بـ16 غارة ومديرية رحبة بـ11 غارة ومديرية مدغل بـ9 غارات ومديرية جبل مراد بـ5 غارات ومديرية ماهلية بـ4 غارات، في حين بلغت طيران العدوان على محافظة مأرب منذ بداية العام الحالي 2021م، حتى اليوم 4 آلاف و27 غارة.

وأكدت الإحصائية أن الغارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخلفت دماراً هائلاً في البنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة، وتسببت في نزوح آلاف الأسر عن مساكنهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: وست هام يلحق الخسارة الأولى بليفربول
فنون ومنوعات: يقتل طفلته بفأس لأنها أغضبت زوجته
رياضة: ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو بصعوبة
علوم وتقنية: ماهي مواصفات أجهزة اللاب توب "2×1"؟
أخبار: الأرصاد ينبّه .. أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
أخبار: 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: شهيدان بغارات عدوانية مكثفة على محافظتين
اقتصاد: الذهب يقترب من أعلى مستوى منذ شهرين
أخبار: جريحان بنيران الجيش السعودي في صعدة
رياضة: سيتي يصفع يونايتد في عقر داره
أخبار: ماذا يحدث إذا تناولت حبة كيوي يومياً؟
محافظات: ورشة تدريبية حول مكافحة الأوبئة في حجة
رياضة: برشلونة يحقق رقما سلبيا للمرة الأولى فى القرن 21
أخبار: ارتفاع الأمواج.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل
أخبار: 135 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: ما حقيقة محاولة اغتيال وزير الخارجية ؟
أخبار: العدوان يشن 30 غارة على محافظة مأرب
أخبار: افتتاح كلية العلوم الطبية في جامعة سبأ
عربي ودولي: القوات العراقية تلاحق عناصر داعش في نينوى
اقتصاد: الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ عام
أخبار: أوروبا تعود لتصبح بؤرة لتفشي "كورونا"
فنون ومنوعات: موقف محرج أبكى الهام شاهين
مجتمع مدني: خفض ضغط الدم وإنقاص الوزن.. فوائد الكركديه
أخبار: استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران العدوان
أخبار: ابو راس يواسي رئيس مؤتمر صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021