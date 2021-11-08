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أخبار
المؤتمر نت - تعتبر المكسرات من الأطعمة المحببة لدى غالبية الناس، وذلك لتنوعها وطعمها اللذيذ خصوصاً عندما تكون مملحة ومحمصة بشكل جيد، إلا أن بعض خبراء الصحة حذروا من أضرارها في حال حضرت بطريقة غير صحيحة

احذروا أكلها قبل نقعها.. ماذا تفعل المكسرات بالجسم؟

المؤتمرنت -
احذروا أكلها قبل نقعها.. ماذا تفعل المكسرات بالجسم؟
تعتبر المكسرات من الأطعمة المحببة لدى غالبية الناس، وذلك لتنوعها وطعمها اللذيذ خصوصاً عندما تكون مملحة ومحمصة بشكل جيد، إلا أن بعض خبراء الصحة حذروا من أضرارها في حال حضرت بطريقة غير صحيحة.

فقد أعلن الدكتور أرتيوم ليونوف، اختصاصي التغذية الروسي، أن المكسرات تصبح ضارة للجسم إذا لم تنقع قبل تناولها.

وأشار الخبير، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الجوز واللوز والفستق والكاجو مفيدة للجسم لتجديد الطاقة وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية. ولكنها تضر الجسم إذا لم تستخدم بصورة صحيحة.

مواد تكبح نشاط الأنزيمات
إلى ذلك، كشف أنها تحتوي على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والبروتينات، مشيراً إلى أنها في نفس الوقت تحتوي على مواد تكبح نشاط الإنزيمات.

وأضاف أن جميع المواد المفيدة فيها تكون غير نشطة، لأنها محددة بمواد حافظة طبيعية، لذلك لا تجلب أي فائدة للجسم، لافتاً إلى أن الماء يحيد هذه المواد الحافظة الطبيعية.

نقعها لمدة 6-8 ساعات
في المحصلة، أكد الخبير الروسي أنه عند تنقيع المكسرات بالماء تعود جميع المواد المغذية فيها إلى الحالة النشطة التي يستفيد منها الجسم.

وأوضح أن المكسرات تصبح أكثر فائدة عند نقعها بالماء مدة 6-8 ساعات قبل تناولها، مشيراً إلى أنه حينها فقط يمكن الحصول على قوة الطبيعة المخزنة فيها.








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