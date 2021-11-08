المؤتمرنت -

مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات “الأقصى”

جدد مستوطنون صهاينة، اليوم الإثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، قولهم: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه.



وينفذ المستوطنون الصهاينة اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.



كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان

