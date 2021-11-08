الإثنين, 08-نوفمبر-2021 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:19 م (19: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ

الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجله

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجله
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عادل احمد عبدالله كعيبه، عضواللجنة الدائمة الرئيسية، مديرعام المالية بمحافظة عمران، وكافة آل كعيبة بمديرية المدان، وذلك بوفاة نجله عبدالعزيز عادل احمد كعيبه، احد القيادات المؤتمرية الشبابية بالمديرية.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: استقالة الحكومة في دولة عربية
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات “الأقصى”
اقتصاد: أسعار الذهب تبلغ قمة شهرين
عربي ودولي: بايدن يصف انتخابات نيكاراغوا بـ"الصورية"
رياضة: وست هام يلحق الخسارة الأولى بليفربول
فنون ومنوعات: يقتل طفلته بفأس لأنها أغضبت زوجته
علوم وتقنية: احذروا أكلها.. ماذا تفعل المكسرات بالجسم؟
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 309 في 24 ساعة
رياضة: ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو بصعوبة
علوم وتقنية: ماهي مواصفات أجهزة اللاب توب "2×1"؟
أخبار: منظمة توافق على 8 لقاحات لـ(كورونا)
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الحداد
أخبار: إعلام المؤتمر يعزي بوفاة الصحفي شمسان
أخبار: أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
عربي ودولي: 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: شهيدان بغارات عدوانية مكثفة على محافظتين
اقتصاد: الذهب يقترب من أعلى مستوى منذ شهرين
أخبار: جريحان بنيران الجيش السعودي في صعدة
رياضة: سيتي يصفع يونايتد في عقر داره
أخبار: ماذا يحدث إذا تناولت حبة كيوي يومياً؟
محافظات: ورشة تدريبية حول مكافحة الأوبئة في حجة
رياضة: برشلونة يحقق رقما سلبيا للمرة الأولى فى القرن 21
أخبار: ارتفاع الأمواج.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل
أخبار: 135 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: ما حقيقة محاولة اغتيال وزير الخارجية ؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021