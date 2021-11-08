المؤتمرنت -

تنبيه جديد لقاطني المرتفعات الجبلية

نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية من تدني درجات الحرارة الصغرى في المحافظات الجبلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوّقع المركز، في نشرته الجوية أن يكون الطقس صحوا باردا أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، والمناطق المرتفعة من محافظات: إب، لحج والضالع.



فيما سيكون الطقس بارداً نسبياً على أجزاء من الهضاب الداخلية، ومن المحتمل تكوّن خلايا من السحب الركامية، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرّقة من المرتفعات الشمالية الغربية، في فترة ما بعد الظهيرة.



وذكر المركز أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل السحب الركامية على مناطق متفرّقة من الساحل الغربي والمرتفعات الداخلية المقابلة له، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وأقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، بينما تكون الرياح شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وحسب المركز، سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة و الرمال.



وفي أرخبيل سقطرى, أشار المركز إلى أن الطقس سيكون غائما جزئياً، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة، خفيفة إلى متوسطة الشدة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



ونبّه المركز المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين، أثناء الليل والصباح الباكر, وكذا المزارعين من الأجواء الباردة.



وحذّر مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

