المؤتمرنت -

شرب القهوة يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

يمكن أن تكون القهوة هي الاختيار الأمثل في الصباح لدى العديد من الأشخاص، حيث تشير العديد من الدراسات إلى فوائدها الصحية المتعددة، لكن تكشف نتائج دراسة جديدة إلى أن شرب فنجانين من القهوة يومياً قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



ووجد علماء من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، أن المستقلبات في الدم المرتبطة باستهلاك القهوة لديها القدرة على زيادة خطر الإصابة بحالة خطيرة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».



وقد فحص الباحثون 372 مستقلباً في الدم لدى قرابة 5 آلاف شخص شملتهم الدراسة.



ووجد العلماء مستقلباً واحداً مرتبطاً بالقهوة يمكن أن يساعد الكليتين على أن تصبحا أكثر صحة، ولكن تم العثور على مستقلبين آخرين مرتبطين بالقهوة يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.



وقال العلماء، إن المستقلبات الأخيرة مرتبطة أيضاً بالتدخين، ونشرت نتائجهم في المجلة السريرية للجمعية الأميركية لأمراض الكلى.



ومرض الكلى المزمن هو حالة طويلة الأمد ترتبط عادة بالتقدم في السن، ويمكن أن تتفاقم بمرور الوقت، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا. ويمكن أن تكون الحالة ناتجة من ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والتهابات الكلى، وغيرها من الحالات التي تضغط على الكلى.



وأشارت دراسات سابقة إلى أن شرب القهوة قد يكون مفيداً لوظائف الكلى. ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مايو (أيار) 2020، أن شرب كوب إضافي من القهوة يومياً «يمنح تأثيراً وقائياً» ضد أمراض الكلى المزمنة.



لكن الباحثين في كلية جونز هوبكنز قالوا، إن تحديد المستقلبين اللذين يمكن أن يؤديا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى كان «مفاجئاً».



وأوضح الدكتور كيسي ريبهولز، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في «جونز هوبكنز»: «بيّنت مجموعة كبيرة من الأدلة العلمية أن تناول كمية كبيرة من القهوة يتوافق مع نظام غذائي صحي».



وأضاف: «تمكنا من تحديد مستقلب واحد يدعم هذه النظرية... كان هناك مستقلبان آخران مرتبطان بالقهوة بشكل مدهش، ويؤديان إلى ارتفاع أخطار الإصابة بأمراض الكلى المزمنة».