الثلاثاء, 09-نوفمبر-2021 الساعة: 01:33 ص - آخر تحديث: 01:04 ص (04: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
عن‮ ‬هرطقات‮ ‬الشجاع‮ ‬البائسة‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - حذرت وكالة ناسا الفضائية من اقتراب كويكب عملاق من الأرض، بحجم

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض

المؤتمرنت -
ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض
حذرت وكالة ناسا الفضائية من اقتراب كويكب عملاق من الأرض، بحجم برج إيفل، على أن يصل في شهر ديسمبر المقبل، ولكن لا داعي للذعر، بحسب ما ذكرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

وأوضح متعقب الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، أن الصخور المحتمل خطورتها، لن تمر إلا في نطاق 2.4 مليون ميل من الأرض في 11 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن الكويكب الذي يُطلق عليه اسم «4660 نيريوس» ، يبلغ عرضه 330 مترًا، إلا أنه غير مرجح أن يشكل أي تهديد، فمن المنتظر قيامه بالمرور 12 مرة أخرى بالقرب من الأرض في العقود المقبلة.


ومن المتوقع، أن يكون أقرب اقتراب من الكويكب على شكل بيضة هو 14 فبراير 2060 ، عندما يكون على بعد أقل بقليل من 745645 ميلًا، إذ اكتشف العلماء الكويكب لأول مرة في عام 1982، وبسبب قرب مداره من الأرض، فمن المحتمل أن تتمكن المركبات الفضائية من الوصول إليه.

ولا توجد حاليًا أي رحلات استكشافية مخططة لاستكشاف الكويكب ولكن تم النظر في ذلك، حيث اعتبرت المهمة الروبوتية التابعة لوكالة ناسا لرانديفو شوميكر، ومهمة هايابوسا اليابانية نيريوس أهدافًا، قبل اختيار الخيارات الأخرى.

وجدير بالذكر، أن الإمارات العربية المتحدة، قد خططت الشهر الماضي، للقيام بمهام لاستكشاف الكويكبات، وستصبح أول دولة عربية تقوم بذلك، ومن المقرر أن تبدأ مهماتهم في عام 2028، وستشمل استكشاف سبعة كويكبات، بالإضافة إلى كوكب الزهرة، لتتوج بهبوط كويكب في عام 2033.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
قضايا وآراء: عن‮ ‬هرطقات‮ ‬الشجاع‮ ‬البائسة‮!‬
رياضة: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي
محافظات: صنعاء.. مناقشة تطوير إنتاج بذور البطاطس
أخبار: تنبيه جديد لقاطني المرتفعات الجبلية
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالله دماج
عربي ودولي: استقالة الحكومة في دولة عربية
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجله
أخبار: المسافة الآمنة للوقوف أمام شاشة الكمبيوتر
علوم وتقنية: فوائد للبرد.. لن تصدق ما يفعله بالجسم
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات “الأقصى”
اقتصاد: أسعار الذهب تبلغ قمة شهرين
عربي ودولي: بايدن يصف انتخابات نيكاراغوا بـ"الصورية"
رياضة: وست هام يلحق الخسارة الأولى بليفربول
فنون ومنوعات: يقتل طفلته بفأس لأنها أغضبت زوجته
علوم وتقنية: احذروا أكلها.. ماذا تفعل المكسرات بالجسم؟
أخبار: 670 غارة عدوانية على مأرب في 30 يوماً
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 309 في 24 ساعة
رياضة: ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو بصعوبة
علوم وتقنية: ماهي مواصفات أجهزة اللاب توب "2×1"؟
أخبار: منظمة توافق على 8 لقاحات لـ(كورونا)
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الحداد
أخبار: إعلام المؤتمر يعزي بوفاة الصحفي شمسان
أخبار: أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
عربي ودولي: 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021