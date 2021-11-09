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أخبار
المؤتمر نت - أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء محافظة مأرب.

الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية أمريكية في مأرب

المؤتمرنت -
الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية أمريكية في مأرب
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية مسلحة نوع سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع بسلاح مناسب.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة، جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة .. مبينا أنه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا.

يذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من الطراز ذاته التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري.
(سبأ)








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