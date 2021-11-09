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شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - شهد العامين الماضيين، رحيل عدد من الفنانين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، كان آخرهم اليوم هو

بالأسماء .. وفاة 10 فنانين متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا

المؤتمرنت -
بالأسماء .. وفاة 10 فنانين متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا
شهد العامين الماضيين، رحيل عدد من الفنانين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، الذى انتشر في مصر بداية من شهر مارس عام 2020، وكان آخر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا هو أحمد خليل، الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع قصير مع كورونا عن عمر 80 عاماً وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض حالياً على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى وعاد إلى المنزل لاستكمال علاجه، إلا أنه حالته تدهورت ليعود مرة أخرى إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم دفنه بمقابر البساتين.



دلال عبد العزيز
وسبق الفنان أحمد خليل، في الوفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، الفنانة دلال عبد العزيز، الذى توفت يوم 7 أغسطس الماضى، حيث عانت من مضاعفات الإصابة بالفيروس على مدار 3 أشهر كاملة، حيث أثر الفيروس على أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، حيث وضعت فترة تحت جهاز التنفس الصناعي لفترة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

رجاء الجداوى
كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى أول الفنانين الراحلين بفيروس كورونا، بعد أن توفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو عام 2020 عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد صراع مع الفيروس لمدة 43 يوما، حيث أنها منذ اصابتها بالفيروس ولم تتحسن حالتها الصحية حتى رحلت بالمستشفى.

فايق عزب
رحل أيضا الفنان الكبير فايق عزب يوم 19 نوفمبر من عام 2020، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة وترك عزب إرثا فنيا كبيرا فقدم أكثر من 260 عملا فنيا متنوعا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".
هادى الجيار
رحل أيضًا الفنان الكبير هادى الجيار عن عالمنا متأثرا باصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، يوم 10 يناير 2021، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يوسف شعبان
رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 من شهر فبراير 2021 ، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية داخل المستشفى وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
سوسن ربيع
رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضى، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.

الموسيقار جمال سلامة
توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.

محمد ريحان
توفى الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان يحيى الفخرانى.

نادية العراقية
توفيت الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض الأكسجين إلى 60٪؜-50٪؜)، وشيع الجثمان من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنها بمقابر العائلة فى طريق الواحات.
(اليوم السابع)








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