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المؤتمر نت - لعشاق الشاي.. احذروا شربه بهذه الطريقة سيصيبك بالسرطان

لعشاق الشاي.. احذروا شربه بهذه الطريقة سيصيبك بالسرطان

المؤتمرنت -
لعشاق الشاي.. احذروا شربه بهذه الطريقة سيصيبك بالسرطان
حذرت طبيبة روسية من شرب الشاي وهو ساخن جدا، أو أي مشروبات أخرى ساخنة، لتأثيرها السلبي على بطانة المريء؛ حيث قد تؤدي إلى تطور سرطان المريء.

وقالت الطبيبة «سوري داداشيفا» إن تناول الشاي وغيره من المشروبات الساخنة جدا، يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت أن معظم الناس يحبون شرب الشاي والقهوة وغيرهما من المشروبات، وهي ساخنة جدا، إلا أن تناولها وهي في تلك الحالة من درجات الحرارة العالية يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء.

وحول السبب في ذلك، أشارت الطبيبة الروسية إلى أن المشروبات الساخنة جدا، تتلف خلايا السطح الداخلي للمريء، مسببة إصابات مجهرية، يمكن أن تتطور في وقت لاحق إلى ورم سرطاني.








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