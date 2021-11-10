المؤتمرنت -

بهذا السعر الجديد.. صنعاء تدشن آلية لبيع الغاز بالعاصمة

دشنت الشركة اليمنية للغاز بمديرية الثورة بأمانة العاصمة آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات المواطنين عبر المحطات المتنقلة (الببتيلات)، وآلية التوزيع عبر عقال الحارات ومحطات السيارات.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن هذه الآلية تأتي في إطار حرص الشركة على استمرار التموين لتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بكل سهولة ويسر والتخفيف من معاناتهم في ظل الحصار والعدوان.. مؤكداً أنه يتم تعبئة الأسطوانة 20 لتراً بـ8800 ريال.



وأشار معصار إلى أن المحطات المتنقلة تستهدف التوزيع لمختلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نقاط البيع المباشر في الأحياء، مضيفاً بأن الشركة تقوم بتموين المطاعم وكبار المستهلكين والمصانع والسيارات.



ولفت إلى أن الشركة اليمنية للغاز تسعى جاهدة لاستقرار الوضع التمويني من خلال توفير مادة الغاز سواء التي تأتي من صافر أو المستوردة من الخارج.