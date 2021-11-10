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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد أحمد علي العيسي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد العيسي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد العيسي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد أحمد علي العيسي- أحد مشائخ قبيلة الحداء، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية واسهاماته في اعمال الخير والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ عبدالقوي وأخويه أحمد ومصلح وكافة آل العيسي بمحافظة ذمار، عبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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