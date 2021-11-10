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أخبار
المؤتمر نت - توقيع عقود شراء معدات للنظافة بصنعاء

توقيع عقود شراء معدات للنظافة بصنعاء

المؤتمرنت -
توقيع عقود شراء معدات للنظافة بصنعاء
جرى بمحافظة صنعاء اليوم، توقيع عقود شراء عدد من المعدات لصندوق النظافة والتحسين بالأمر المباشر تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ووزير المالية بتكلفة 936 ألف دولار.

تشمل العقود شراء وتوريد 20 قلاب نظافة بتكلفة 780 ألف دولار وأربعة وايتات ماء بتكلفة 156 ألف دولار لتلبية متطلبات خدمات النظافة العامة والتحسين بالمحافظة.

وخلال اجتماع توقيع العقود مع الجهة المعنية بحضور أعضاء الهيئة الادارية، أشاد أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، باهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وحرصه على تلبية احتياجات النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والشوارع.

واعتبر شراء وتوريد معدات وآليات جديدة لقطاع النظافة والتحسين في ظل ظروف المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ترجمة لاهتمام الدولة بتطوير أداء القطاعات الخدمية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الخدمات العامة.

فيما أكد وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، أهمية توريد المعدات المطلوبة وفق المواصفات الفنية والشروط المتفق عليها والمحددة في عقود الشراء.

وأشار إلى أهمية أن تسهم هذه المعدات في تعزيز الأداء الخدمي لصندوق النظافة والتحسين في ظل التوسع العمراني الذي تشهده محافظة صنعاء.

بدوره أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة المهندس محمد الكحلاني، أن رفد الصندوق بعدد من المعدات الجديدة سيساهم في الارتقاء بخدمات رفع المخلفات وتعزيز جهود تحسين الشوارع والجزر الوسطية والحفاظ على البيئة من التلوث وتراكم النفايات.

حضر التوقيع مدير السكرتارية بديوان المحافظة محمد شرقان ومندوب المحافظ في مجلس إدارة صندوق النظافة محمد خميس وعدد من المختصين.








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