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عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بـ”كورونا”
تخطت حصيلة وفيات الاصابة بفيروس (كورونا) حول العالم الخمسة ملايين حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الاصابات الـ 251 مليون اصابة وفقاً لآخر الإحصائيات .
وذكر موقع وورلد ميترز ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 251492130 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5078234 حالة منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019م.
ولفت الموقع الى ان الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 777696 حالة وفاة من أصل 47508574 إصابة.
وتلاها الهند بتسجيل 461827 حالة وفاة من أصل 34386786 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 609756 حالة وفاة من 21897025 إصابة.