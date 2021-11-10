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أخبار
المؤتمر نت - الكشف عن أسباب تعثر اتفاق صيانة خزان صافر

غدا.. الكشف عن أسباب تعثر اتفاق صيانة خزان صافر

المؤتمرنت -
غدا.. الكشف عن أسباب تعثر اتفاق صيانة خزان صافر
تعقد اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، مؤتمرها الصحفي الأول صباح غدٍ الخميس بمقر وزارة الخارجية بصنعاء، للكشف عن أسباب تعثر اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان والخطة التي قدمتها الأمم المتحدة بشكل مخالف للاتفاق.

ودعت اللجنة في بيان لها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية والعربية والدولية، العاملة في العاصمة صنعاء لحضور المؤتمر وتغطية وقائعه.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستعقد عند الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس مؤتمراً صحفياً باللغتين العربية والإنجليزية عبر برنامج "ZOOM" لإتاحة الفرصة للصحفيين والمراسلين والمنظمات في الخارج للمشاركة عبر الرابط التالي:

https://us06web.zoom.us/j/84359014725?pwd=SnptZmdtMUtlakkyR0habllRUFozUT09








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