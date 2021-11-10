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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - نفّذت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء اليوم، عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير ومأرب وغرب تعز

قصف معسكرات العدو في عسير ومأرب وتعز

المؤتمرنت -
قصف معسكرات العدو في عسير ومأرب وتعز
نفّذت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء اليوم، عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير ومأرب وغرب تعز.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت بثلاثة صواريخ باليستية معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن صاروخين باليستيين استهدفا معسكراً تدريبياً للعدو غرب تعز، كما استهدف صاروخان باليستيان تجمعاً للمرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر في مأرب.

وأكد العميد سريع أن الإصابات كانت دقيقة .. لافتاً إلى أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين، وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.








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