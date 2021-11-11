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شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - رأس الشيخ يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة والأمانة العامة خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية

اجتماع اللجنة العامة والأمانة العامة يقر فصل (10) من المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر

المؤتمرنت -
اجتماع اللجنة العامة والأمانة العامة يقر فصل (10) من المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر
رأس الشيخ يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب اجتماعا مشتركاً للجنة العامة والأمانة العامة خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وقد استعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول مختلف المستجدات، حيث استمع الى تقرير الأمانة العامة للمؤتمر قدمه الأمين العام الأستاذ غازي احمد علي محسن تضمن نشاطات وفعاليات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية.

وأشار الأمين العام إلى ما نفذته الأمانة العامة من فعاليات ومناشط سواء فيما يخص الشأن الوطني ومواقف المؤتمر الشعبي العام المناهضة للعدوان والحصار والمنحازة إلى صفوف الشعب اليمني الصابر والصامد.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من رئيس الهيئة البرلمانية الاستاذ عزام صلاح ورئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع ورئيس الهيئة الوزارية اللواء الركن جلال الرويشان وتضمنت استعراضا لأداء الهيئات الثلاث خلال الفترة الماضية واستعراضا لآخر تطورات الأوضاع على الصعيد السياسي والوطني.

واستعرض الاجتماع تقريراً مقدماً من هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي حول المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه من قبل عدد من القيادات والاعضاء المؤتمريين ممن وردت أسماؤهم في تشكيل ما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وهم:

1- ناصر محمد علي باجيل
2- عبدالله علي حسين ابوحورية
3- عادل مهدي على المسعودي
4- ابراهيم احمد صغير المزلم
5- محمد محمد عبده انعم
6- فتحية علي عبده المعمري
7- ايمان يحيى محمد النشيري
8- حامد احمد احمد غالب
9- جوير جابر احمد حليصي
10- محمد سيف الظرافي

حيث أشار التقرير إلى أن هؤلاء ارتكبوا مخالفات عدة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام من خلال مشاركتهم في تشكيل ما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وقاموا بعمل يضر بوحدة الوطن وبعد خروجا على الثوابت الوطنية واخلالا بأهداف المؤتمر الشعبي ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة والدعوة إلى شق صف المؤتمر وتجاوزا التكوينات التنظيمية وواجبات العضوية والإساءة إلى سمعة المؤتمر عبر الوسائل الإعلامية والتعمد في خرق نصوص الميثاق الوطني والنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وقرارات اللجنة العامة للمؤتمر وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ عقوبة الفصل بحقهم استنادا إلى نص المادة (٢١) من النظام الداخلي وايضا نصوص الفقرات (١ -٣-٦-٧-٩) من المادة (١٤) من لائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية.

هذا وقد أقر الاجتماع فصل الواردة أسماؤهم في التقرير مع التشديد على اتخاذ العقوبة بحق اي شخص آخر يمارس المخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه.

وفي الشان الوطني أشاد الاجتماع بالانتصارات الكبيرة التي يدحققها الجيش واللجان الشعبية وابناء القبائل الشرفاء في مختلف الجبهات وخصوصا جبهة مأرب وشبوة حاثين على استمرار تحرير كافة المناطق المحتلة وكل شبر من أرض الوطن.

كما أشاد الاجتماع بإطلاق الأسرى الذين وقعوا بيد الجيش واللجان الشعبية في مأرب وكذا الاستقبال الذي تم للوفود التي قدمت من مشائخ البيضاء وشبوة داعين في الوقت نفسه حكومة الإنقاذ الوطني إلى تنظيم زيارات للمسؤولين إلى المناطق والمديريات المحررة والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في تلك المناطق وبما يعيد الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إليها.








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